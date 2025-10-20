「ホロライブ」所属の歌手・VTuberである星街すいせいさんが、「にじさんじ」所属VTuber・剣持刀也さんとの対談コラボ企画『剣持 vs 星街すいせい』に出演。かつては「にじさんじ」に入りたかったという過去を明かし、リスナーから驚きの声が上がった。【動画】にじさんじオーディションを受けていた星街すいせいさんの告白にチャットも騒然（00：10：13）すいせいさんはホロライブ0期生で、チャンネル登録者数は282万人以上。