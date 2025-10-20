９月１３日のライブで８年間の活動に終止符を打ったロックバンド「ジェニーハイ」が、２０日に公式ＳＮＳを更新。「あの夏が癖になっていく」（９月３日リリース）のミュージックビデオが公開され、「ジェニーハイはフリーズドライ状態に入ります！」と伝えた。「フリーズドライ宣言！」と題して投稿され「『あの夏が癖になっていく』ＭＵＳＩＣＶＩＤＥＯを以（もっ）てジェニーハイはフリーズドライ状態に入ります！」と発