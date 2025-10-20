20日午後、愛知県尾張旭市で、ごみ収集車が歩道上の変圧器にぶつかって横転する事故があり、運転していた男性が死亡しました。 警察によりますと午後1時55分ごろ、尾張旭市新居町寺田の路上で、ごみ収集車が道路左側の歩道に乗り上げたまま走行し、変圧器にぶつかって横転しました。 この事故で、ごみ収集車を運転していた男性(52)が病院に運ばれましたが、その後死亡が確認されました。 ごみ収集車は街路樹などをな