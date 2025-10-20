7人組グループ・BTSのJ-HOPEの初単独ワールドツアー『HOPE ON THE STAGE』のフィナーレを飾った、韓国・高陽総合運動場のメインスタジアムでの2日間のアンコールコンサートが、『j-hope Tour 'HOPE ON THE STAGE' THE MOVIE』として11月28日より全国の映画館で劇場公開される。公開に先駆けて、本作（字幕なし）を11月3日にIMAXにてプレミア上映することが決定した。【動画】JIN＆JUNG KOOKとの共演シーンも…J-HOPEドキュメンタ