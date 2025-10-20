20日の午後6時すぎに始まった自民党・高市総裁と、日本維新の会・吉村代表による党首会談。それぞれの代表が連立の合意書に調印しました。連立の形については維新の意向で閣僚を出さずに政権を支える「閣外協力」にとどまる見込みです。また維新が求めている「食料品の消費税ゼロ％」に関しては新たな協議体を設置、また「企業・団体献金の廃止」については再来年までの実現を目指すとしています。今月10日に公明党が自民党との連