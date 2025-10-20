【漫画】本編を読む終末世界を舞台に、主人公の葛藤と小さな希望を描いた4コマ漫画『俺だけが知る希望』。ある朝、主人公が目を覚ますと、周りの人々の頭の上に「3」という数字がぽんっと浮かんでいた。意味が分からず首を傾げていたところ、テレビのニュースで3日後に巨大隕石が地球に衝突するとの報道があり、さらに大混乱。「ああ、死ぬまでの日数だったのか。なんて意味のないタイミングで発動したんだよ、この能力……」