（伊東市役所前から中継）（伊藤 薫平 キャスター）今回の市議選ですが本当にいろいろな声を聞きました。伊東の現状、伊東の将来、市民の方に聞いてきましたが、一番多かったのが、やはり「何のための選挙だったんだ」、その大義について疑問を呈す声でした。ここからは伊東市議会の前副議長でいらっしゃいます青木敬博さんです。再びの当選おめでとうございます。（前副議長青木 敬博 氏）ありがとうございます。（伊藤