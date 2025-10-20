パワハラでTBS系列のテレビ局社長が辞任しました。青森テレビ・小山内悟社長：心からおわび申し上げたいと思います。大変申し訳ございませんでした。TBS系列の青森テレビは、小山内悟社長にパワーハラスメントと認められる言動があったと発表しました。小山内社長は20日付で辞任しました。この問題について青森テレビは、6月に文書で告発があったのを受け、外部弁護士をトップとするチームで調査をしてきました。その結果、小山内