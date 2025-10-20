第16回山田風太郎賞（KADOKAWA主催）は20日、大門剛明さんの「神都の証人」（講談社）と遠田潤子さんの「ミナミの春」（文芸春秋）に決まった。賞金100万円は2人に等分される。贈賞式は11月、東京都内で開催予定。大門さんは1974年三重県生まれ。遠田さんは66年大阪府生まれ。