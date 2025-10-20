立憲民主党は20日、衆院の常任委員長らの人事を内定した。安住淳幹事長の後任の予算委員長には枝野幸男元代表を起用する。枝野氏が担っていた憲法審査会長には武正公一氏が就く。国家基本政策委員長は小川淳也前幹事長が務める。21日召集の臨時国会で選出される見通しだ。関係者が明らかにした。環境委員長は泉健太前代表、法務委員長には階猛氏をそれぞれ充てる。政治改革特別委員長には伴野豊氏を起用する。