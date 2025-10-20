ハミングが、新作チーク「ジェリーエアチーク」を2025年11月1日（土）より全国のハンズで発売。これに先がけ、全国のロフト50店舗にて先行販売を開始する。■ふんわりチーク韓国の人気ビューティーYouTuber・ルーシー氏がプロデュースするコスメブランド「ハミング（haming）」から新作チークが登場。ジェリーのようなしっとり質感で、指でとんとんとのせるだけで自然な血色感を演出。重ね塗りしても濁らず、透明感のある発色が長