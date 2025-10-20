hince（ヒンス）が、人気のリップティント「ロウグロウジェルティントミニ」から新3色を2025年10月31日（金）より順次発売する。■新3色「ロウグロウジェルティントミニ」は、透明感のあるジェルコーティングでくすみにくく、美しい発色をキープするリップティント。唇に自然になじみ、重ねるほど鮮やかに色づく。コンパクトサイズで持ち運びやタッチアップにも便利なアイテムとなっている。■商品情報VIVAWAVE.Co.,Ltd.ロウグロウ