10月17日、STARTO ENTERTAINMENT所属のHey! Say! JUMPのファンクラブ会員宛てメール、ならびにFAMILY CLUB公式サイトに、8月に脱退した中島裕翔のファンクラブが新たに発足すると通知された。【写真】「ジーンズがダサい…」中島裕翔のベストジーニスト賞殿堂入り衣装求められる中島裕翔本人からの説明ファンクラブの名前は『U.T.O.T.A.K.U』。24日より新規入会の受付が始まり、Hey! Say! JUMPの会員には“特別新規入会”の案