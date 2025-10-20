サイバーエージェントが運営するポイントサイト、「ドットマネー（.money）」は、「ドットマネーからJALのマイル 交換レート20％アップキャンペーン」を、10月16日から11月15日まで開催している。通常、ドットマネー500マネーはJALマイレージバンクの250マイルに交換できるところ、50マイル増の300マイルに交換できる。1マネーは1円相当であることから、1マイル0.6円相当で交換できることになる。ボーナスマイルの付与時期は12月下