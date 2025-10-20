イタリア1部SSCナポリとキットサプライヤーのEA7は17日、今シーズンのハロウィン限定ユニフォームを発表した。ナポリが10月にハロウィン仕様のユニフォームをリリースするのは、今季で4度目となる。Napoli 2025-26 EA7 “Halloween” Special Editionナポリ 2025-26 EA7 ハロウィン限定 ユニフォームクラブ史上4作目となる今季のハロウィン限定ユニフォームは、ダークブルーを基調色に採用。闇夜の森をイメージさせるグラフィック