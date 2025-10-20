⒞囲碁・将棋チャンネル 西山朋佳白玲に福間香奈女流六冠が挑戦する、ヒューリック杯第5期白玲戦七番勝負。女流棋界最高峰の戦いは、4期連続で同じカードとなった。七番勝負開幕前の対戦成績は福間が49勝、西山が40勝と拮抗している。女流棋士史上2組目となる百番指し達成も目前だ。番勝負としては20回戦い、福間が11勝、西山が9勝となっている。互いに振り飛車党で戦型は角交換型を含めて相振り飛車が多い。ただ、近年