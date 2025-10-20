今年7月の参議院選挙をめぐり、公職選挙法違反の罪で略式起訴されていた鹿児島市のパチンコ店「モリナガ」の幹部ら10人が罰金の略式命令を受けました。略式命令を受けたのは、鹿児島市のパチンコ店「モリナガ」の幹部ら10人です。この事件は今年7月、モリナガの幹部らが共謀し従業員に対し、参議院選挙に立候補した自民党候補への投票の見返りに現金を渡す約束をしたとされるものです。鹿児島簡易裁判所は10月8日、公職選