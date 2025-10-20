昨シーズン、Vリーグの初代王者に輝いたフラーゴラッド鹿児島は10月25日に開幕戦を迎えます。新加入の5人の中に地域おこし協力隊としても奮闘する二刀流の選手がいます。原亜久里選手(19)です。原選手の一日に密着しました。（詳しくは動画でご覧ください）