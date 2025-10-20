10月19日、三次市吉舎町で開かれた「みちのくプロレスびんご安田大会」。プロレスを通して地域を盛り上げようと、東北を中心に活動する団体「みちのくプロレス」を招き、3年前から毎年行われています。2025年は、ザ・グレート・サスケさんやアジャコングさんなど16選手が参加。リングで熱い戦いを繰り広げると、会場から大きな声援が送られました。ひときわ会場を沸かせたのは、ご当地レスラー「デニムマン」。