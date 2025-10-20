テレビ埼玉(テレ玉)では、日本初の長編アニメシリーズ『鉄腕アトム』を、11月1日から放送する(毎週土曜18:30〜 ※放送終了後、TVerで配信)。『鉄腕アトム』『鉄腕アトム』は1963年に制作・放送された日本で初めての本格的なテレビアニメシリーズ。十万馬力のロボット少年アトムが、21世紀の未来世界で大活躍する物語に当時の子どもたちは熱狂した。埼玉県新座市には、アニメ制作会社「手塚プロダクション」のスタジオがあり、同市