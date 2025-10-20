ボクシング大橋ジムは20日、都内で会見し、12月18日に東京・後楽園ホールで開催する「LeminoBOXINGPHOENIXBATTLE146」の対戦カードを発表した。セミセミでは東洋太平洋スーパーバンタム級王者の中嶋一輝（大橋、21戦18勝15KO2敗1分け）が同級15位ジョンジョン・ジエット（インドネシア、18戦15勝（12KO2敗1分け）の挑戦を受ける。4度目の防衛戦となる中嶋は「次の試合もKOで倒して世界に向けて頑張っていきたい」と意