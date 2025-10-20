強盗傷害の疑いで逮捕された東口夢弥容疑者（中央）＝20日午後、警視庁小松川署現金5300万円を奪おうとして会社社長にけがを負わせたとして、警視庁捜査1課は20日、強盗傷害の疑いで、住所職業不詳東口夢弥容疑者（28）を逮捕した。事件を巡っては、これまでに実行役ら男5人が逮捕された。同課によると、男らは「匿名・流動型犯罪グループ（匿流）」といい、東口容疑者は実行役を勧誘し、襲う相手や場所を指示したとみられる。