岐阜市内の商業施設で女性のスカート内を盗撮したなどとして、岐阜南署は20日までに、性的姿態撮影処罰法違反（撮影など）の疑いで同市立幼稚園元教諭の30代男性を書類送検した。捜査関係者への取材で同日分かった。捜査関係者によると、書類送検容疑は教諭だった7月11日、勤務終了後に買い物に出かけた商業施設で、女性のスカート内を自身のスマートフォンで撮影し、別の女性に対しても盗撮しようとした疑い。市教育委員会