2023年12月、茨城県の日立市役所と東海村役場に車で連続して突っ込み、3人に重軽傷を負わせたとして殺人未遂などの罪に問われた益子泰被告の初公判が開かれました。益子泰被告（55）は、2023年12月、日立市役所前のイベント会場と東海村役場に車で突っ込み、参加者を殺害しようとしたなどの罪に問われています。20日の初公判で、益子被告は東海村の事件については起訴内容を認めましたが、日立市の事件については「意識障害を起こ