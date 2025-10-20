7人組ダンスボーカルグループ・原因は自分にある。が10月18日、千葉県・幕張メッセで行われたファッションと音楽の複合イベント『Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER（ガールズアワード）』に出演。約6時間にわたり繰り広げられた同イベントで、彼らは音楽ステージの大トリを務め、圧巻のパフォーマンスで会場を熱狂の渦に包み込んだ。「原因は自分にある。」（通称：げんじぶ）は、スターダストプロモーション所属の7人組ダン