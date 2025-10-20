ハイパワー＆装備充実の最高級モデル！トヨタは2025年10月9日、「bZ4X」の一部改良モデルを発表し、同日に発売しました。今回の改良では航続距離や出力の向上、急速充電時間の短縮など、電気自動車としての基本性能を大幅にアップデートしています。【画像】超カッコいい！ これが“一番高い”トヨタ新型「“5人乗り”四駆SUV」です！（30枚以上）進化したbZ4Xの中でも、最も高価なモデルはどのような仕様になっているのでし