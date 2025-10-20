松本市安原地区の中原町会で、昨年度の会計から今年度の会計への繰越金・約1380万円が後任に引き継がれていないことが分かりました。町会側は弁護士を通じて法的措置を検討しています。繰越金が引き継がれていないのは松本市安原地区の中原町会です。中原町会によりますと、昨年度の会計から今年度の会計に繰り越される町会費・約1382万円が、昨年度の会計担当の男性から後任に引き継がれていません。会計担当の男性は昨年度まで3