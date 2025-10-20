岡山県教育委員会の会見20日 岡山の公立高校の2026年度の募集定員が発表されました。岡山県の県立全日制高校50校の2026年度の募集定員は1万625人です。2025年度まで9年連続で定員を減らしていましたが、2026年度は据え置きます。 岡山県教育委員会によりますと、2026年3月に中学校を卒業する生徒は前の年の3月より92人増える見込みですが――。 （岡山県教育委員会）「中卒者数が増えたからすぐに定員を増