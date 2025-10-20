キャベツはお手頃、ピーマン高騰農林水産省は物価高の中「今週のお手頃野菜」を発表している。10月17日更新の数字を見ると、ここ1週間でお手頃の野菜はキャベツやレタス、なす、大根など。逆に平年より値上がりしているのがピーマンや玉ねぎだという。そんな野菜の値段、栄養に気を使いながら家族4人の食事を作っているにしおかすみこさんも物価高は気になるところだろう。認知症の母、ダウン症の姉、酔っ払いの父との暮らしを綴る