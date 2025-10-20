讃岐うどん雲丹 廃棄するうどんで育てた「讃岐うどん雲丹」が20日に発売されました。海の環境を改善し、フードロス問題も解決します。 （記者リポート）「こちらが出荷前の讃岐うどん雲丹の養殖場です。全部で約5500個あるそうです」 「讃岐うどん雲丹」は、魚や貝のすみかになる海藻を食い荒らすムラサキウニを高松市庵治町沖で捕獲し、廃棄するうどんを与えて養殖したものです。 香川県や岡山県な