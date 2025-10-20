0-100km/hは怒涛の3.3秒小さくないターボラグ筆者がアストン マーティン DBX707を試乗したのは、数年前。新しいDBX Sの走りが、どう変化したのか比較するのは難しい。それでも、印象深いもので間違いはない。【画像】一層シリアスな新しい選択肢アストン マーティン DBX S高性能な競合SUVと比較全148枚縦に重ねられたテールパイプから聞こえる排気音は、707より大きい。ハイパワーなV8ツインターボエンジンへ期待するであ