ヴァルハラ由来のターボで727ps「レス・イズ・モア」の美徳は、広い共感を得るはず。過剰な馬力は、公道で必要ない。それでも実際のクルマ選びでは、「モア・イズ・モア」の気持ちが優先されるようだ。【画像】一層シリアスな新しい選択肢アストン マーティン DBX S高性能な競合SUVと比較全148枚上級ブランドで、その傾向は強い様子。アストン マーティンはSUVのDBXへ707を追加した際、従来の558ps版との併売を考えていた。