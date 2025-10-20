アスクルのシステム障害の影響で、百貨店のネットストアも一部サービス停止です。アスクルのシステム障害は、身代金要求型のコンピューターウイルス・ランサムウェアへの感染によるもので、アスクルは法人向け・個人向け通販のすべての受注や出荷を停止しています。復旧のめどは立っておらず、アスクルは個人情報や顧客データの流出について調査を進めています。こうした中、百貨店のそごう・西武もネットストアのサービスを一部停