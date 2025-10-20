20日午後6時から行われた自民党と日本維新の会の党首会談で、連立に向けた合意文書に署名されました。中継です。◇党首会談はおよそ10分ほどで終了し、新たな連立政権樹立に向けた合意が成立しました。、両党首からはときおり笑顔も見られる中での署名となりました。自民党高市総裁「日本経済を強くしていく、そしてまた、日本の国の形を未来の世代に責任を持てる、そういう形に変えていく、その取り組みを一緒にできるこ