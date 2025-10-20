先月、東京・江戸川区で社長の男性が催涙スプレーをかけられ、けがをして、現金5300万円が奪われそうになった事件で、警視庁は新たにリクルーターの男を逮捕しました。強盗傷害の疑いで逮捕されたのは、住所・職業ともに不詳の東口夢弥容疑者（28）で、先月19日、江戸川区の路上で社長の男性（30代）に催涙スプレーをかけ、現金5300万円を奪おうとしたうえ、男性の目にやけどをさせた疑いがもたれています。警視庁によりますと、東