20日午前11時過ぎ、岩手県のJR盛岡駅から約1.5km離れた市街地にクマが出現。記念館の敷地内に侵入し、居座る事態となりました。警察や市が警戒を続ける中、クマは麻酔で眠らされ捕獲されました。居座り事案は秋田県でも発生しました。クマが侵入したのは、湯沢市の中心部にある住宅です。この住宅に侵入するまでに、相次いで4人を襲撃。最初の被害は午前5時過ぎ、60代の男性が背後からクマに襲われました。続いて午前5時40分ごろ、