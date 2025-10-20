自民党と日本維新の会は２０日、連立政権樹立で正式合意した。自民の高市早苗総裁と維新の吉村洋文代表が国会内で会談し、合意書に署名した。２１日召集の臨時国会で行われる首相指名選挙で、高市総裁が女性初の首相に選出される見通しだ。署名は高市総裁、吉村代表、藤田共同代表の３人分。高市総裁と吉村代表が２人で合意書を持って、写真撮影に応じた。各局の中継では合意書の署名部分が大きく映し出され、万年筆を使用し