歯の白さは清潔感や自信を表す大切な要素。その大事なケアを、旅行先や出張、オフィスでも手軽に続けられるようにと、Dr.Oralから新しいトラベルセットが登場します。人気の美白「粉」ハミガキ『３Dホワイトニングパウダー』と、専用ブラシ、オリジナルポーチがセットになったこのアイテムは、2025年11月8日（土）から発売。携帯に便利なサイズで、どこでも輝く歯を手に入れられます♡ どこでも美白ケア！Dr.Ora