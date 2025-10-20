女優の加藤ローサ（40）が20日、TOKYO FM「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。」（月〜木曜午後1時）にゲスト出演。結婚当時を振り返った。パーソナリティーの元乃木坂46の山崎怜奈（28）から「ヨーロッパで子育てをしたりとか、フランスで出産をしたりとかなかなか人と相談できる経験じゃない経験をたくさんしてきているっていうのは今の自分にどういう影響があるかなと思っていますか？」と質問。加藤は「何でも経験は自分の宝