女優の加藤ローサ（40）が20日、TOKYO FM「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。」（月〜木曜午後1時）にゲスト出演。芝居について思いを語った。パーソナリティーの元乃木坂46の山崎怜奈（28）から「お子さん生まれてから、お芝居とかって変化したりしました？」と質問され、「しました。鹿児島から上京してそのまま、幸運なことに現場やらせていただいたのでレッスンらしいレッスンっていうのを積んでなかったんですよ。だから年