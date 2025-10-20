スタジオジブリの鈴木敏夫プロデューサー（77）が20日、東京・TOHOシネマズ新宿で行われた、1997年（平9）のアニメ映画「もののけ姫」（宮〓駿監督）4KデジタルリマスターIMAXプレミア試写会舞台に登壇。人間に捨てられ、山犬に育てられたサン役に石田ゆり子（56）を起用したのは、宮崎駿監督（84）のタイプだったからだと明かした。まず、舞台あいさつの冒頭で、石田が「28年もたって、このように見られること、幸せと思います」