美郷町の60代の男性が「あなたのお金が犯罪のお金ではないか調べる必要がある」といったうその話をきっかけに、現金300万円をだまし取られていたことがわかりました。大仙警察署の調べによりますと今月1日、美郷町に住む60代の男性の家にNTTの社員を騙る男から「滞納金がおよそ100万円ある」などと電話がありました。さらに警察官や裁判所職員を騙る男たちから「口座を差し押さえる」「お金は今いくらありますか」などと言われ、口