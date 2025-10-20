私はカオル（20代）。4歳のニイナを育てています。ニイナは引っ込み思案で、繊細な子です。少し潔癖な部分もあるけれど、それも個性だと思っています。週に1回、習い事で出会ったサトミ（20代）ちゃん親子と遊ぶのですが、私は少し前から、この親子とは合わないんじゃないかなと思っていました。サトミちゃんの育児にはなかなか共感できる部分がなく、息子のユウト（4歳）くんも少し乱暴なところがあります。サトミちゃんは、ユウ