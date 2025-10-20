◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第6戦ソフトバンク―日本ハム（20日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの牧原大成内野手が今シリーズ16打席目で待望の初安打を放った。「9番二塁」で先発出場。3回1死一塁で、日本ハム達孝太の153キロ直球を左前へとはじき返し、チャンスを演出した。安打を放った牧原大は小さく拍手した。レギュラーシーズンでは打率3割4厘で育成出身選手初となる首位