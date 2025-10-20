先月、前橋市の住宅で一緒に住む当時８１歳の妻を殺害したとして警察は２０日、８４歳の夫を殺人の疑いで逮捕しました。 殺人の疑いで逮捕されたのは前橋市粕川町女渕の無職増井武容疑者（８４）です。警察によりますと増井容疑者は先月３０日の早朝、自宅で一緒に住んでいた妻の邦子さん当時８１歳の首を手で絞めるなどして殺害した疑いが持たれています。 増井容疑者は、亡くなった邦子さんと２人暮らしで事件当日「妻を殺した