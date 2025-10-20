片品村役場 任期満了に伴う片品村長選挙が２１日に告示されます。今のところ立候補者は現職の梅沢志洋さんのみの見込みで、無投票で当選となる公算が大きくなっています。 片品村長選に立候補を表明しているのは、３選を目指す現職の梅沢志洋さん６３歳のみです。ほかに立候補に向けた動きは見られず、梅沢さんが無投票で当選する公算が大きくなっています。 片品村長選は２１日に告示され、選挙戦となった場合、投開票は