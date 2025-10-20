ロシアの軍事侵攻によりウクライナから桐生市に避難している女性の料理店が、オープンから１周年を迎えました。 桐生市仲町にある「キッチンウクライナ」。店主は、２０２２年３月にウクライナから桐生に避難したナタリヤさんです。去年１０月にウクライナ料理を提供するこの店をオープンしました。ナタリヤさんの人柄や愛情のこもった料理を求めて店は連日、多くの客で賑わっています。 店の一番人気は、ウクライナ