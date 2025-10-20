自然豊かな赤城山の景観を守ろうと、地元の人たちが駐車場の柵を周囲の自然と調和する色に塗装しました。 紅葉が深まる赤城山で行われた塗装のワークショップ。 去年、地元の人たちが赤城山の自然や景観を守ろうと、県や前橋市とともに「赤城山景観ガイドライン」をつくりしました。そのガイドラインに基づいて２０日には地域住民１７人が参加して、大沼の近くにある駐車場の柵を周囲の自然と調和する色にするため塗装作業