10月2日で関越自動車道が全線開通して40周年を迎えました。今回、山岳部を通るトンネルとして日本最長を誇る『関越トンネル』の裏側が特別に公開されました。東京から長岡を結ぶ関越自動車道は、1985年10月2日に全線246.3kmが開通しました。 上・下線それぞれ全長11kmある『関越トンネル』。1985年10月に下り線の共用が開始され、その6年後(1991年)に全区間が4車線化されました。 関越トンネルの上下線の間にある細いトンネ