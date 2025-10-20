任期満了に伴う広島県知事選挙の告示まであと3日です。新人3人が立候補を表明しており、湯崎県政の継承の是非が最大の争点となる見通しです。これまでに立候補を表明したのはいずれも無所属新人で前の副知事の横田美香氏。「新日本婦人の会」県本部委員の猪原真弓氏。サイエンス作家の大山宏氏の3人です。■横田美香氏「ふるさと広島県をもっともっと住みやすい人をひきつけるような所にしていくために、自らのこれまでの経験